Панарин: проще сказать Путину, что он нехороший человек, чем то, что бога нет

Нападающий сборной России и «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал о своём отношении к религии.



«Я религиозный человек, но не фанатик. Батюшке из церкви я перестал верить. Я с богом сам общаюсь как с высшей силой, у меня своё.



Я не верю, что батюшка в церкви знает больше, чем я, и что у него есть телефон, по которому он созванивается по пятницам с богом и передаёт информацию.



Когда играл в СКА, я мог прийти к батюшке и поговорить с ним после службы. Рассказать о проблемах. Легче, когда ты кому-то сказал, он тебе что-то ответил. Ты: «О, я нормальный человек». Но в последнее время перестал верить — не совсем понимаю, как у него ближе связь, чем у меня.



Как проходит моя связь? Перед каждой домашней игрой я иду в церковь. Просто уединиться, подумать, каким я хочу быть человеком. По спорту не прошу. Только чтобы все были здоровы и счастливы.



Как пришёл к этому? Пропаганда дедушек и бабушек. «Бог всё слышит», – они с детства мне так говорили. Сейчас уже сложно избавиться от этого.



Где-то начинаю сомневаться, но отойти от этого полностью… Легче сказать Путину, что он нехороший человек, чем то, что бога нет. Конец жизни моей будет.



Мне сложно изменить себя. Всё детство мне показывали одну сторону, мне не говорили, что есть выбор. И сейчас я даже рисковать не хочу. Мне живётся прекрасно.



Если мне плохо, я могу прийти в церковь, и там мне станет легче. Не знаю, как неверующие переживают проблемы. Я вот в себя ухожу, разговариваю со своим богом в голове у себя. Есть на что надеяться», — цитирует Панарина Sports.ru.

Панарин и Бобровский получили миллионы. Теперь можно отдохнуть с жёнами Артемий и Сергей разошлись по разным командам, но остались большими друзьями.