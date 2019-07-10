Панарин и Бобровский получили миллионы. Теперь можно отдохнуть с жёнами

Мастер-класс для Овечкина

Александр Овечкин неделю назад рассмешил всех забавным видео, на котором он довольно неуклюже пытается кататься на вейкборде. «Для первого раза сойдёт», — написал Александр у себя в «инстаграме».

Лучший даже на отдыхе! Овечкин развеселил интернет забавным падением Звёздный российский форвард заставил отреагировать даже НХЛ.

Хоккеисты и на отдыхе не забывают о соцсетях, а уж видео с Овечкиным опубликовали все спортивные СМИ, включая официальный «твиттер» НХЛ. Наверняка его увидел и нападающий Митч Марнер, который сейчас ведёт переговоры о новом контракте с «Торонто».

Ну не может же быть простым совпадением, что буквально через несколько дней Марнер опубликовал собственные экзерсисы на доске. Да ещё какие! Митч уверенно стоит на доске, вальяжно крутится вместе с ней и даже исполняет некое подобие танца. Настоящий мастер-класс для Овечкина! Ну, зато Александр Великий – настоящий кошмар для всех вратарей мира, и не боится смеяться над собой, когда веселится в отпуске.

Может, ещё кто-то из хоккеистов подхватит волну и выложит свои видео сёрфинга?

Дрим-тим Панарина и Бобровского

Сергей Бобровский и Артемий Панарин два года играли вместе за «Коламбус» и успели сильно подружиться. С 1 июля они больше не партнёры по команде – оба подписали рекордные для россиян контракты и перешли в новые клубы. Теперь на льду они будут по разные стороны баррикад, но дружбе это не помеха, особенно летом. Сергей и Артемий постоянно проводят отпуска вместе, а их любимое место в Европе – Италия.

«Здесь моё сердце». Алиса Знарок помогла Панарину выбрать Нью-Йорк Красавица и модель будет вдохновлять звёздного российского форварда на новые победы и поможет обустроиться в американском мегаполисе.

Ольга Бобровская и Алиса Знарок уже покрасовались в новых джерси своих мужей. Майки «Флориды» и «Рейнджерс» девушкам очень идут. «Dreamteam», — прокомментировала фото Алиса.

Молодые люди совершают вояж вдоль берегов Средиземного моря и ходят на экскурсии по старинным итальянским городкам.

Такой же, как папа

Евгений Малкин продолжает греться под ласковым солнцем Флориды. Для пляжного отдыха Евгений подобрал себе и сыну Никите одинаковые плавки, ну не милота ли?

Русская мафия в Нью-Йорке

Игорь Шестёркин, Виталий Кравцов и Егор Рыков со следующего года будут выступать в системе «Рейнджерс». В конце июня-начале июля клуб проводил лагерь развития для молодёжи. Ребята не только хорошо поработали на льду, но и много гуляли по Нью-Йорку. «Русская мафия», — так подписал фото Кравцов.

Войнов в Петербурге

О защитнике Вячеславе Войнове в последнее время мало что слышно. Он ушёл из СКА с намерением вернуться в НХЛ, но в прошедшем сезоне нигде не играл. Только в мае лига сократила его дисквалификацию до середины сезона-2019/20, об интересе к своему воспитаннику говорил «Трактор», но не срослось.

Войнову вдвое сократили дисквалификацию в НХЛ. Но его всё равно там не ждут «Лос-Анджелес» уже успел заявить, что россиянин за них играть не будет.

Недавно Войнов вернулся в Петербург и тренируется с другими хоккеистами. «В Питере наступила осень», — написала его жена Марта в своём «инстаграме». Погода в Северной столице на самом деле не балует – температура редко поднимается выше +17.

Центр подготовки СКА – «Хоккейный город» — облюбовали многие игроки для занятий в межсезонье, в том числе и Вячеслав. Другой экс-игрок СКА Антон Бурдасов, который тоже планирует отправиться за океан, опубликовал фото с тренировки на базе петербуржского клуба. Кого тут только нет – и Войнов, и Вадим Шипачёв, и Евгений Кетов, и даже футболист Дмитрий Сычёв!

Полный релакс

Глядя на фото Михаила Сергачёва, хочется самому откинуться на матрасе и расслабиться под мягкие покачивания. Но, надеемся, Михаил и о тренировках не забывает?