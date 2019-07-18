Агент Маркова: рассчитываем, что Андрей ещё год отыграет в НХЛ или КХЛ

Агент российского защитника Андрея Маркова Сергей Исаков поделился мыслями о будущем 40-летнего хоккеиста. Ранее сообщалось о желании Маркова вернуться в НХЛ.
«У Андрея была и остаётся мысль остаться в КХЛ, но я удивлен, что ряд команд опираются на возраст. Я уверен, что Андрей был бы востребован и здесь, если бы наши руководители более тщательно относились к подбору игроков. Он не собирается заканчивать, хочет поиграть как минимум год. Хоть ему и 40 лет, но, поверьте мне, парень находится в такой форме, что сейчас на предсезонке мало игроков в таких кондициях, как Андрей. На данный момент он тренируется с персональным тренером. Андрей Марков — слишком серьёзный игрок, чтобы от него отворачиваться. Уверен, мы найдём команду, но я несколько удивлён, что он не востребован на рынке.
Я лично разговаривал с главным скаутом «Монреаля» и настоятельно рекомендовал обратить внимание на Андрея хотя бы из уважения к нему. После 16 лет в клубе можно было правильно с ним расстаться, а не так, что закончился контракт — ну и будь здоров.
Пусть хоть майку его повесят или дадут контракт, как в своё время дали Жене Набокову в «Сан-Хосе», чтобы он сыграл один матч. В «Шаркс» красиво проводили его, предложили ему работу, он сейчас в системе клуба занимается вратарями. Не понимаю, почему такое отношение со стороны «Монреаля», наверное, там внутренние дела, не хочу влезать.
В любом случае мы рассчитываем, что Андрей будет востребован и ещё год отыграет хотя бы или в КХЛ, или в НХЛ. Ответа ни в «Монреале», ни в других клубах ещё не дали, периодически проходят звонки по Андрею», — цитирует Исакова Sport24.
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