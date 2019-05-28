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У Андрея Маркова есть предложения от трёх клубов НХЛ и одного из КХЛ

У Андрея Маркова есть предложения от трёх клубов НХЛ и одного из КХЛ
Хоккей / КХЛ 0

40-летний защитник Андрей Марков остаётся востребованным на рынке свободных агентов, сообщает в своём «твиттере» североамериканский журналист Эндрю Задарновски. По имеющейся информации, на данный момент у российского хоккеиста есть предложения от трёх клубов НХЛ и одного из КХЛ.

В прошедшем сезоне Марков выступал в Континентальной хоккейной лиге за казанский «Ак Барс». В регулярном чемпионате защитник провёл 49 матчей, записав на свой счёт 14 (2+12) баллов при показателе полезности «+13» и 20 минутах штрафного времени. В среднем хоккеист проводил на площадке около 21 с половиной минут за игру. В четырёх играх Кубка Гагарина Марков очков не набрал, завершив плей-офф с показателем полезности «–5».

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