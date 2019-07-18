Московское «Динамо» просит болельщиков не приезжать на матч с «Торпедо» в Нижнем Новгороде.



«3 августа московское «Динамо» проведёт первый выставочный матч межсезонья. В Нижнем Новгороде на льду КРК «Нагорный» бело-голубые встретятся с «Торпедо». Хоккейный клуб «Динамо» Москва обращается к болельщикам с просьбой не планировать поездку в Нижний Новгород на данный матч.



Матч пройдёт в закрытом для зрителей формате в связи с ремонтными работами в КРК «Нагорный». Однако все желающие смогут увидеть игру на своих экранах — прямая трансляция будет организована хоккейным клубом «Торпедо»», — указано на официальном сайте клуба.



«Динамо» на сборах тренируется в следующих сочетаниях:



вратари Бочаров – Ерёменко – Кузнецов;

«синие» Григорьев – Хиетанен, Петерссон – Шипачёв – Тарасов;

«белые» Лямин – Зайцев, Брюквин – Индрашис – Афиногенов;

«красные» Волков – Миронов, Петунин – Игумнов – Алексеев;

«зелёные» Огурцов – Бойков, Ткаченко – Ефремов – Кулемин;

«чёрные» Баранов – Сергиенко, Муранов – Панкратов – Михайлов;

«оранжевые» Толпегин – Прибыльский, Моисеев – Попов – Круглов.