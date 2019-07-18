Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Московское «Динамо» просит болельщиков не приезжать на матч с «Торпедо»

Московское «Динамо» просит болельщиков не приезжать на матч с «Торпедо»
Хоккей / КХЛ 0

Московское «Динамо» просит болельщиков не приезжать на матч с «Торпедо» в Нижнем Новгороде.

«3 августа московское «Динамо» проведёт первый выставочный матч межсезонья. В Нижнем Новгороде на льду КРК «Нагорный» бело-голубые встретятся с «Торпедо». Хоккейный клуб «Динамо» Москва обращается к болельщикам с просьбой не планировать поездку в Нижний Новгород на данный матч.

Матч пройдёт в закрытом для зрителей формате в связи с ремонтными работами в КРК «Нагорный». Однако все желающие смогут увидеть игру на своих экранах — прямая трансляция будет организована хоккейным клубом «Торпедо»», — указано на официальном сайте клуба.

«Динамо» на сборах тренируется в следующих сочетаниях:

вратари Бочаров – Ерёменко – Кузнецов;
«синие» Григорьев – Хиетанен, Петерссон – Шипачёв – Тарасов;
«белые» Лямин – Зайцев, Брюквин – Индрашис – Афиногенов;
«красные» Волков – Миронов, Петунин – Игумнов – Алексеев;
«зелёные» Огурцов – Бойков, Ткаченко – Ефремов – Кулемин;
«чёрные» Баранов – Сергиенко, Муранов – Панкратов – Михайлов;
«оранжевые» Толпегин – Прибыльский, Моисеев – Попов – Круглов.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент