Паризе: «Миннесота» часто была без голов, Цуккарелло нам поможет

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд» Зак Паризе прокомментировал переход в команду нападающих Матса Цуккарелло и Райана Хартмана.



«У нас было много проблем с созданием опасных моментов. Мы 11 раз оставались без голов, это говорит само за себя. Просто так подобное не происходит. Мы должны лучше играть в чужой зоне и создавать больше моментов. У нас много ребят, способных бросать и забивать, но нам не хватало человека, который мог бы сделать решающий пас.



Думаю, что Цуккарелло нам поможет. Это отличный разыгрывающий. И нам не хватало игрока такой роли. Он хороший распасовщик, который поможет нам создавать моменты. Потому что помощь нам действительно нужна», — цитирует игрока официальный сайт НХЛ.