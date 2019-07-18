Пойманным с наркотиками игрокам «Юности» вынесли приговор

Сегодня, 18 июля, суд Центрального района Минска вынес приговор по уголовному делу в отношении двух хоккеистов клуба «Юность-Минск» 18 и 19 лет, сообщает Tut.by. Игроков обвиняли в незаконном обороте наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов. Весной этого года игроков задержали в столице с гашишем.
Напомним, 1 апреля на проспекте Победителей в Минске были задержаны двое парней. По данным милиции, они странно отреагировали на проходящий патруль: стали прятать что-то в карманы. На просьбу показать содержимое они предъявили две баночки и сверток с растительным веществом (как показала экспертиза — гашиш), три пакетика с насваем (некурительный табак), а также пару стеклянных трубочек. Задержанными оказались защитник и нападающий хоккейного клуба «Юность-Минск».
Хоккеистов признали виновными в незаконных без цели сбыта приобретении, хранении наркотических средств и назначили наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа на два года.
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