Перри: «Даллас» хочет побеждать, но выиграть чемпионат в октябре нельзя
Нападающий Кори Перри поделился ожиданиями от своих выступлений за «Даллас Старз».
«Мне просто хочется побеждать. Все сводится именно к этому. После того как ты поднялся на вершину однажды, туда хочется вернуться. Это разжигает в тебе огонь, который вновь хочется почувствовать. Мне кажется, что «Даллас» очень близок к этому чувству. Если мы просто продолжим движение вперед, то всё может получиться.
У нас отличный коллектив, который состоит из молодых и возрастных игроков. В этой раздевалке мне знакомы многие лица. Всем уже хочется начать сезон поскорее. Однако мы будем идти к цели день за днем. В октябре чемпионат выиграть нельзя», — цитирует Перри официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
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