Один из фаворитов драфта НХЛ — 2020 продолжит карьеру за океаном

17-летний форвард Василий Пономарёв отказался от подписания нового контракта с ХК «Крылья Советов». Как сообщает сообщество «Крыльев» во «ВКонтакте», один из фаворитов драфта НХЛ — 2020 продолжит карьеру в Юниорской лиге Квебека.



Нападающий будет выступать за «Шовиниган Катарактес», при этом спортивные права на Пономарёва останутся у самарского клуба. Напомним, что в минувшем сезоне в МХЛ Василий в 37 матчах набрал 29 (9+20) очков.



Напомним, ранее Пономарёв стал участником импорт-драфта Канадской лиги (CHL) в Торонто. Под девятым номером его выбрал «Шовиниган Катарактес» из Юниорской лиги Квебека.