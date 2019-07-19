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Один из фаворитов драфта НХЛ — 2020 продолжит карьеру за океаном

Один из фаворитов драфта НХЛ — 2020 продолжит карьеру за океаном
Хоккей / КХЛ 0

17-летний форвард Василий Пономарёв отказался от подписания нового контракта с ХК «Крылья Советов». Как сообщает сообщество «Крыльев» во «ВКонтакте», один из фаворитов драфта НХЛ — 2020 продолжит карьеру в Юниорской лиге Квебека.

Нападающий будет выступать за «Шовиниган Катарактес», при этом спортивные права на Пономарёва останутся у самарского клуба. Напомним, что в минувшем сезоне в МХЛ Василий в 37 матчах набрал 29 (9+20) очков.

Напомним, ранее Пономарёв стал участником импорт-драфта Канадской лиги (CHL) в Торонто. Под девятым номером его выбрал «Шовиниган Катарактес» из Юниорской лиги Квебека.

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