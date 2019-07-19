Один из фаворитов драфта НХЛ — 2020 продолжит карьеру за океаном
17-летний форвард Василий Пономарёв отказался от подписания нового контракта с ХК «Крылья Советов». Как сообщает сообщество «Крыльев» во «ВКонтакте», один из фаворитов драфта НХЛ — 2020 продолжит карьеру в Юниорской лиге Квебека.
Нападающий будет выступать за «Шовиниган Катарактес», при этом спортивные права на Пономарёва останутся у самарского клуба. Напомним, что в минувшем сезоне в МХЛ Василий в 37 матчах набрал 29 (9+20) очков.
Напомним, ранее Пономарёв стал участником импорт-драфта Канадской лиги (CHL) в Торонто. Под девятым номером его выбрал «Шовиниган Катарактес» из Юниорской лиги Квебека.
- 19 июля 2019
-
10:27
-
09:52
-
09:44
-
09:11
-
08:45
- 18 июля 2019
-
23:54
-
23:13
-
22:37
-
22:05
-
21:37
-
21:01
-
20:34
-
20:06
-
20:00
-
19:57
-
19:51
-
19:20
-
18:52
-
18:29
-
18:16
-
17:50
-
17:25
-
17:22
-
17:17
-
17:13
-
16:49
-
16:32
-
16:05
-
15:53
-
15:23
-
15:01
-
14:46
-
14:42
-
14:30
-
14:02
Партнерский контент