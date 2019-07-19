Тренер «Адмирала»: у нас много молодёжи, но контуры состава уже есть

Тренер «Адмирала» Андрей Пятанов рассказал о подготовке команды к сезону-2019/20.



«Завершили первый микроцикл, вся работа, запланированная и предложенная тренерским штабом, выполнена. Работали в двухразовом режиме: утром два с половиной часа льда, вечером — атлетизм и бега.



Никаких замечаний к игрокам после отпуска нет. Программа, с которой наши хоккеисты уходили на летние каникулы, была выполнена. Именно поэтому все смогли включиться в работу без раскачки, с первого же дня.



Много новичков? Прежде всего скажу, что по сравнению с прошлым сезоном команде заметно легче. Год назад находилась на просмотре фактически половина лагеря, игроки прилетали и улетали, текучка, наверное, была рекордной. Этим летом у нас всё четко, есть контуры состава, но, вы правы, есть и очень много молодёжи», — цитирует Пятанова Russia-Hockey.Ru.