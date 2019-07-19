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Мегалинский подписал просмотровый контракт с «Северсталью»

Мегалинский подписал просмотровый контракт с «Северсталью»
Хоккей / КХЛ 0

«Северсталь» заключила просмотровый контракт с 34-летним защитником Дмитрием Мегалинским. Об этом сообщается в официальном «твиттере» череповецкого клуба.

Напомним, Мегалинский пополнил состав «Северстали» по ходу прошлого сезона. Опытный хоккеист провёл за команду 10 матчей, в которых отметился одной заброшенной шайбой и одной результативной передачей. Его показатель полезности составил «-3».

Практически всю профессиональную карьеру Мегалинский провёл в России. Лишь в 2018 году он полсезона выступал в составе казахстанского «Арлана». На родине Дмитрий защищал цвета «Воронежа», «Локомотива», «Химика», «Витязя», «Металлурга» Новокузнецк, «Спартака» и «Автомобилиста».

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