Мегалинский подписал просмотровый контракт с «Северсталью»

«Северсталь» заключила просмотровый контракт с 34-летним защитником Дмитрием Мегалинским. Об этом сообщается в официальном «твиттере» череповецкого клуба.



Напомним, Мегалинский пополнил состав «Северстали» по ходу прошлого сезона. Опытный хоккеист провёл за команду 10 матчей, в которых отметился одной заброшенной шайбой и одной результативной передачей. Его показатель полезности составил «-3».



Практически всю профессиональную карьеру Мегалинский провёл в России. Лишь в 2018 году он полсезона выступал в составе казахстанского «Арлана». На родине Дмитрий защищал цвета «Воронежа», «Локомотива», «Химика», «Витязя», «Металлурга» Новокузнецк, «Спартака» и «Автомобилиста».