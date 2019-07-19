Канадский хоккеист, серебряный призёр Олимпийских игр, добровольно ушёл из жизни

Канадский хоккеист Грег Джонсон скончался в возрасте 48 лет. Тело игрока было обнаружено утром 7 июля.
Как явствует из полицейских отчётов, причиной смерти известного в прошлом игрока стало самоубийство. Рядом с телом Джонсона нашли пистолет и гильзу. При этом Грег не оставил предсмертной записки. В американской прессе отмечается, что во время карьеры Джонсон заработал множество сотрясений мозга.
Нападающий играл в НХЛ с 1993 по 2006 год. Большую часть карьеры Грег провёл в «Нэшвилл Предаторз». Клуб выбрал форварда на драфте расширения в 1998 году. С 2002 по 2006 год Джонсон был капитаном команды.
Всего он провёл 785 матчей в составе «Детройт Ред Уингз», «Питтсбург Пингвинз», «Чикаго Блэкхоукс» и «Предаторс», набрав 369 (145+224) очков. В составе сборной Канады Джонсон стал серебряным призёром Олимпийских игр 1994 года.
- 19 июля 2019
-
15:10
-
14:40
-
14:20
-
14:00
-
13:55
-
13:22
-
12:50
-
12:19
-
11:33
-
10:46
-
10:27
-
09:52
-
09:44
-
09:11
-
08:45
- 18 июля 2019
-
23:54
-
23:13
-
22:37
-
22:05
-
21:37
-
21:01
-
20:34
-
20:06
-
20:00
-
19:57
-
19:51
-
19:20
-
18:52
-
18:29
-
18:16
-
17:50
-
17:25
-
17:22
-
17:17
-
17:13