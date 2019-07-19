Ан. Семёнов — о Панарине в «Рейнджерс»: один он там не выиграет ничего

Олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Анатолий Семёнов поделился мнением о переходе нападающего Артемия Панарина из «Коламбус Блю Джекетс» в «Нью-Йорк Рейнджерс».

«Панарин хотел сменить клуб, но мы всех деталей не знаем. Читая прессу, только и видим: «Алиса хотела то, Алиса хотела это». Нью-Йорк многих манит, но лично мне он не нравится. Это как Москва — шумный муравейник, где все куда-то бегут всё быстрее и быстрее. Я люблю более спокойную жизнь. А если Панарину понравился Нью-Йорк, то что ж, великолепно.

Один он там не выиграет ничего. Выигрывает команда, а не один игрок. Выиграет его команда Кубок Стэнли или нет — это вопрос. Но то, что он великолепный и талантливый игрок, — это безусловно. Он умеет играть в хоккей и ещё покажет, как может играть», — сказал Семёнов в эфире «Радио Зенит».