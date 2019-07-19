СКА и «Витязь» произвели очередной обмен

Хоккейные клубы СКА и «Витязь» произвели обмен, информирует официальный сайт ХК «СКА-Нева». Подольская команда получила денежную компенсацию, в Петербург переезжает защитник Георгий Дедов.
Дедов родился 1 октября 1999 года в Рязани. Рост 190 сантиметров, вес 86 килограммов. Выступал за «Русских Витязей» в МХЛ и за «Витязь» в КХЛ. В прошлом сезоне регулярного чемпионата МХЛ защитник провёл 54 матча и набрал 26 (5+21) очков.
Это уже третий обмен между клубами в это межсезонье. Ранее «Витязь» обменял в СКА форварда юниорской сборной России Марата Хуснутдинова. До этого состав «Витязя» пополнили хоккеисты «СКА-Невы» Иван Ларичев, Святослав Гребенщиков и Данила Квартальнов, тогда как в Северную столицу отправились нападающий Илья Рычков и защитник Кирилл Кирсанов.
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