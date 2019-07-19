«Флорида» заключила контракт с потенциальным бэкапом Бобровского
Клуб Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерз» подписал новый контракт с вратарём Сэмом Монтембо, информирует официальный сайт клуба.
22-летний вратарь поставил подпись под двусторонним соглашением сроком на один сезон. Во второй половине минувшего сезона Монтембо был бэкапом завершившего карьеру в это межсезонье Роберто Луонго. Канадский вратарь принял участие в 11 матчах регулярного чемпионата НХЛ, пропуская в среднем за игру 3,05 шайбы и отражая 89,4% бросков. Для уроженца Беканкура этот сезон был дебютным в главной североамериканской лиге.
В настоящее время вратарскую бригаду «Пантерз» составляют российский вратарь Сергей Бобровский и Монтембо. Сэм был выбран «Флоридой» на драфте НХЛ 2015 года в третьем раунде под общим 77-м номером.
Бобровский занял первое место в рейтинге вратарей по версии НХЛ
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