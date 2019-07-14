Бобровский занял первое место в рейтинге вратарей по версии НХЛ

НХЛ составила рейтинг вратарей на текущий момент. Лучшим оказался российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский, а его соотечественник Андрей Василевский из «Тампа-Бэй Лайтнинг» — второй.
Топ-10 лучших вратарей по версии НХЛ:
1. Сергей Бобровский («Флорида»).
2. Андрей Василевский («Тампа»).
3. Бен Бишоп («Даллас»).
4. Кэри Прайс («Монреаль»).
5. Марк-Андре Флери («Вегас»).
6. Туукка Раск («Бостон»).
7. Джонатан Куик («Лос-Анджелес»).
8. Джон Гибсон («Анахайм»).
9. Брэйден Холтби («Вашингтон»).
10. Джордан Биннингтон («Сент-Луис»).
С двумя «Везина Трофи» за шесть лет Бобровский является самым успешным вратарём лиги, одержав за последние три сезона больше всего побед — 115. На том же отрезке он делит первое место в НХЛ с Гибсоном по коэффициенту отражённых бросков (92,2%) и второе (2,33) по пропущенным в среднем за игру голам.
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