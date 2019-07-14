Бобровский занял первое место в рейтинге вратарей по версии НХЛ

НХЛ составила рейтинг вратарей на текущий момент. Лучшим оказался российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский, а его соотечественник Андрей Василевский из «Тампа-Бэй Лайтнинг» — второй.



Топ-10 лучших вратарей по версии НХЛ:



1. Сергей Бобровский («Флорида»).

2. Андрей Василевский («Тампа»).

3. Бен Бишоп («Даллас»).

4. Кэри Прайс («Монреаль»).

5. Марк-Андре Флери («Вегас»).

6. Туукка Раск («Бостон»).

7. Джонатан Куик («Лос-Анджелес»).

8. Джон Гибсон («Анахайм»).

9. Брэйден Холтби («Вашингтон»).

10. Джордан Биннингтон («Сент-Луис»).



С двумя «Везина Трофи» за шесть лет Бобровский является самым успешным вратарём лиги, одержав за последние три сезона больше всего побед — 115. На том же отрезке он делит первое место в НХЛ с Гибсоном по коэффициенту отражённых бросков (92,2%) и второе (2,33) по пропущенным в среднем за игру голам.

НХЛ представила топ-10 игроков, добившихся наибольшего прогресса