Кравец — о работе со СКА: лучше бы я тогда выиграл первые два матча

Главный тренер «Витязя» Михаил Кравец поделился воспоминаниями о тренерском опыте, полученном в СКА. Осенью 2012 года Кравец на три матча принял руководство СКА и в одном из них обыграл «Витязь».

«Лучше бы я тогда выиграл первые два… Хотя встреча с «Витязем» стала исторической – именно в ней я одержал первую победу в КХЛ в качестве тренера. Но, могу сказать, что с тех пор «Витязь», сильно поменялся. И мне куда больше нравится нынешний стиль подмосковного клуба, ушедшего от ненужных драк. Хоть я и сам много дрался на льду, но считаю, что это должно быть по-хоккейному, по-мужски. А не просто стычка ради стычки.

У меня нет плачевной реакции на расставание с прежними местами. Если назначили в новый клуб, то надо привыкать к новым условиям. Хоккей очень важен для меня в жизни, поэтому в любом месте стараюсь максимально быстро адаптироваться. Даю себе установку, что новое место работы – это мой дом. Это помогло, например, в Китае, где было не очень просто привыкнуть к стране и культуре", — цитирует Кравеца официальный сайт КХЛ.