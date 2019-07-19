Чижов: давайте поможем Амирову, чтобы не получилось, как с Шэном

Спортивный директор «Салавата Юлаева» Василий Чижов ответил на вопросы касательно состояния команды.

«План по Амирову? На этот счёт могу сказать сразу, что на него огромные планы. Не хочу их оглашать, чтобы не сглазить и мешать ему. Давайте ему все вместе поможем, чтобы не получилось так же, как с Шэном. Парень очень талантливый, способный. Были опасения, что еще молод, но он не выпадает, отлично смотрится на льду.

Маннинен? Мне он очень понравился — позитивный, улыбается, лёгкий, простой в общении. Показывает на льду то, чего от него ожидали: везде лезет в борьбу, с хорошим движением. Он всем закрыл рты на чемпионате мира. Он здорово играет на пятаке. Нужно только желание и умение, а не габариты», — цитирует Чижова «Горобзор.ру».