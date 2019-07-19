Марнер: Нюландер посоветовал мне расслабиться и наслаждаться

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Митчелл Марнер рассказал, какой совет получил от Вильяма Нюландера.

«Он рекомендовал мне не волноваться. Агент занимается этим вопросом, пусть он спокойно работает. Он посоветовал мне расслабиться, не влезать в переговоры и наслаждаться летом. Отличный совет. Я не выхожу в соцсети, не хочу там ничего читать на эту тему. На самом деле, в соцсетях нет ничего хорошего вообще. Я убрал подальше телефон и отдыхаю, радуясь лету. Хочу добиться стабильности, чтобы в новом сезоне сыграть, как в прошлом, или лучше», — цитирует Марнера официальный сайт НХЛ.

Минувший сезон стал худшим в карьере Нюландера. Он подписал новый контракт лишь 1 декабря 2018 года. Вильям набрал 27 (7+20) очков в 54 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В трёх играх плей-офф нападающий забросил одну шайбу и сделал две результативные передачи. На чемпионате мира Нюландеру удалось частично реабилитироваться. В восьми играх он набрал 18 (5+13) очков и стал лучшим бомбардиром турнира.