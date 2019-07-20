Стал известен состав «Адмирала» на товарищеский матч с «Ермаком»

«Адмирал» из Владивостока сегодня, 20 июля, проведёт товарищескую встречу с ангарским «Ермаком» из Высшей хоккейной лиги, начало игры — 10:00 мск. В официальном «твиттере» подопечных Сергея Светлова появился состав, который сегодня выйдет на лёд.



«Адмирал»:



Олкинуора (Красоткин);

Бобряшов — Лалонд, Бакош — Юнг — Кожевников;

Мищенко — Калашников, Ломако — Стрельцов В. — Стрельцов. А;

Ибатуллин — Угольников, Лисин — Вихарев — Сидляров;

Островский — Козловский, Коннов — Петров — Зайцев.



В прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги «Адмирал» не сумел принять участие в розыгрыше Кубка Гагарина. Коллектив из Владивостока по итогам регулярки занял 12-е место на Востоке.



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