Стал известен состав «Адмирала» на товарищеский матч с «Ермаком»
«Адмирал» из Владивостока сегодня, 20 июля, проведёт товарищескую встречу с ангарским «Ермаком» из Высшей хоккейной лиги, начало игры — 10:00 мск. В официальном «твиттере» подопечных Сергея Светлова появился состав, который сегодня выйдет на лёд.
«Адмирал»:
Олкинуора (Красоткин);
Бобряшов — Лалонд, Бакош — Юнг — Кожевников;
Мищенко — Калашников, Ломако — Стрельцов В. — Стрельцов. А;
Ибатуллин — Угольников, Лисин — Вихарев — Сидляров;
Островский — Козловский, Коннов — Петров — Зайцев.
В прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги «Адмирал» не сумел принять участие в розыгрыше Кубка Гагарина. Коллектив из Владивостока по итогам регулярки занял 12-е место на Востоке.
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