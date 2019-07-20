«Калгари» близок к соглашению по строительству арены стоимостью $ 600 млн.

Клуб Национальной хоккейной лиги «Калгари Флэймз» заключил предварительную сделку с властями города о строительстве новой арены, информирует Calgary Herald.



Прогнозируемая стоимость новой арены составит от $ 550 до 600 млн, примерная вместимость – 18 000 человек. В случае соглашения владельцем арены должен стать город. Если совет одобрит соглашение, строительство стартует в 2020 году.



Если строительство новой арены не начнется в ближайшие годы, команда может переехать в другой город. Ранее переговоры о строительстве останавливались из-за разногласий между руководством «Калгари» и властями города. Нынешняя арена «Калгари» – Scotiabank Saddledome – была открыта в 1983 году.



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