«Калгари» близок к соглашению по строительству арены стоимостью $ 600 млн.
Клуб Национальной хоккейной лиги «Калгари Флэймз» заключил предварительную сделку с властями города о строительстве новой арены, информирует Calgary Herald.
Прогнозируемая стоимость новой арены составит от $ 550 до 600 млн, примерная вместимость – 18 000 человек. В случае соглашения владельцем арены должен стать город. Если совет одобрит соглашение, строительство стартует в 2020 году.
Если строительство новой арены не начнется в ближайшие годы, команда может переехать в другой город. Ранее переговоры о строительстве останавливались из-за разногласий между руководством «Калгари» и властями города. Нынешняя арена «Калгари» – Scotiabank Saddledome – была открыта в 1983 году.
Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»
- 20 июля 2019
-
10:56
-
10:44
-
10:17
-
09:46
-
09:33
-
09:10
-
08:57
-
08:40
-
08:12
-
07:57
-
07:32
- 19 июля 2019
-
23:30
-
23:09
-
23:05
-
22:39
-
22:31
-
22:15
-
22:09
-
21:51
-
21:28
-
21:01
-
20:34
-
20:26
-
20:00
-
19:39
-
19:30
-
19:00
-
18:41
-
18:29
-
18:10
-
17:40
-
17:06
-
17:01
-
16:45
-
16:20
Партнерский контент