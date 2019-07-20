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Тренер «Оттавы»: у нас будут болезни роста, но это учебный процесс

Тренер «Оттавы»: у нас будут болезни роста, но это учебный процесс
Хоккей / НХЛ 0

Новый главный тренер «Оттавы Сенаторз» Ди Джей Смит поделился ожиданиями от работы с канадской командой.

«Это прекрасная возможность, за которую я благодарен. У этой команды большой потенциал, и мы будем работать для его реализации. Конечно, неизбежны болезни роста, но это учебный процесс. А с волей к победе у нас проблем никогда не будет. Мы будем зрелищными. Будем играть быстро. Думаю, что вы увидите команду, которая усердно трудится каждый вечер», — приводит слова специалиста официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Напомним, в прошлом сезоне «Оттава» стала худшей по итогам регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. В 82 матчах канадский коллектив отметился 64 набранными очками.

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