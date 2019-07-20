Тренер «Салавата»: взяли на сбор шесть пятёрок, будем смотреть молодых

Тренер уфимского «Салавата Юлаева» Виталий Ячменев поделился мнением о сборе команды в Финляндии.



«В Финляндии у нас запланированы двухразовые тренировки – нам предстоит работать над физикой и тактикой. Так же, как и в прошлом году, берем на сборы 6 пятерок, так что будем смотреть и молодых игроков, которые являются нашим ближайшим резервом. Плюс нас ожидает матч с «Нефтехимиком», который принял наше предложение провести встречу», — приводит слова специалиста официальный сайт клуба.



В составе делегации «Салавата Юлаева» в Паюлахти отправились 35 игроков (4 вратаря, 12 защитников и 19 нападающих).



Вратари Дмитрий Брагинский, Андрей Кареев, Юха Метсола, Владимир Сохатский;



защитники Захар Арзамасцев, Андрей Банников, Станислав Гареев, Павел Коледов, Филип Ларсен, Евгений Лисовец, Григорий Панин, Михаил Пашнин, Руслан Петрищев, Алексей Семенов, Артем Сергеев, Кирилл Цулыгин;



нападающие Родион Амиров, Илья Баранов, Александр Бурмистров, Эдуард Гиматов, Владимир Жарков, Александр Кадейкин, Владислав Картаев, Дмитрий Кугрышев, Владислав Лукин, Максим Майоров, Сакари Маннинен, Артем Пименов, Вячеслав Солодухин, Никита Сошников, Линус Умарк, Тему Хартикайнен, Петр Хохряков, Николай Чебыкин, Вячеслав Шевченко.