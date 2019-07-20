Тренер вратарей «Нефтехимика»: будем перестраиваться под новшества с правилами

Тренер вратарей нижнекамского «Нефтехимика» Валерий Иванников рассказал о первых тренировках.
«Мы начали с катания. В первые два дня ребята только катались, потому что нужно было освежить навыки игрового перемещения. Понятно, что во время перерыва они тренировались самостоятельно, однако где-то что-то вспомнить лишним никогда не бывает. Сегодня же, подключив полевых игроков, начали отрабатывать технические моменты – отбитие и ловлю шайбы.
Новые правила разметки? Пока нет, мы только вышли на лёд, но в тренировочном процессе будем перестраиваться под новшества. До сезона есть время, так что еще натренируемся и всё будет хорошо.
Вратари работают отдельно? Да, все верно, планируем так каждый день тренировать вратарей. В первой половине дня — отдельная тренировка, а во второй уже в общей группе со всеми вместе. В будущем больше времени станем уделять уже индивидуальным занятиям», — цитирует вратаря официальный сайт клуба.
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