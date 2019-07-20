Фанат арестован за продажу свитеров с поддельным автографом Макдэвида
Полиция Эдмонтона арестовала местного жителя Чандру Сингха, информирует NBC Sports. 23-летний мужчина обвиняется в незаконной торговле и мошенничестве.
Сингх подделывал автографы нападающего Коннора Макдэвида на свитерах «Эдмонтона», после чего перепродавал их за большую стоимость. По имеющейся у полиции информации, Сингх успел продать два свитера с поддельными подписями за 1400 долларов, а также обманул другого болельщика на $ 23 тыс. Мужчина выходил на связь с потенциальными покупателями, утверждая, что работает в Edmonton Oilers Entertainment Group.
Напомним, Макдэвид — звезда Национальной хоккейной лиги и самый высокооплачиваемый её игрок.
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