Стэйджан: Германия должна была победить Россию в финале Олимпиады

Бывший нападающий «Калгари Флэймз» Мэтт Стэйджан заявил, что на данный момент не принял решение о продолжении карьеры. В минувшем сезоне хоккеист выступал в чемпионате Германии.
«Я пока не готов делать официальные заявления. Вопрос ещё не решён окончательно, но мы с семьёй точно не вернёмся в Северную Америку. Сейчас я просто наслаждаюсь возможностью провести время с близкими. В прошлом году я был уверен, что буду играть. Я не был готов закончить с хоккеем. В предыдущем сезоне я играл очень хорошо. Но лето шло, а, учитывая современные тренды НХЛ, возможности игроков за 30 очень ограничены.
Я пытался найти лучший вариант для себя и семьи, говорил с парнями, которые играли там. Понял, что наиболее комфортные условия для жизни будут, если мы поедем в Германию. Когда отправился туда, то не ожидал, что всё будет настолько хорошо. Их хоккей на очень хорошем уровне. Они прошли долгий путь. В моей команде было несколько лучших игроков страны. Четверо играли в составе национальной сборной, пятеро принимали участие в Олимпиаде. Они должны были победить Россию в финале Олимпиады — 2018», – цитирует Стэйджана The Athletic.
- 20 июля 2019
-
18:25
-
18:05
-
17:57
-
17:29
-
17:08
-
17:00
-
16:55
-
16:39
-
16:09
-
15:44
-
15:12
-
14:44
-
14:24
-
14:11
-
13:52
-
13:45
-
13:39
-
13:13
-
13:07
-
12:40
-
12:35
-
12:15
-
11:59
-
11:32
-
10:56
-
10:44
-
10:17
-
09:46
-
09:33
-
09:10
-
08:57
-
08:40
-
08:12
-
07:57
-
07:32