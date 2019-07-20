Стэйджан: Германия должна была победить Россию в финале Олимпиады

Бывший нападающий «Калгари Флэймз» Мэтт Стэйджан заявил, что на данный момент не принял решение о продолжении карьеры. В минувшем сезоне хоккеист выступал в чемпионате Германии.



«Я пока не готов делать официальные заявления. Вопрос ещё не решён окончательно, но мы с семьёй точно не вернёмся в Северную Америку. Сейчас я просто наслаждаюсь возможностью провести время с близкими. В прошлом году я был уверен, что буду играть. Я не был готов закончить с хоккеем. В предыдущем сезоне я играл очень хорошо. Но лето шло, а, учитывая современные тренды НХЛ, возможности игроков за 30 очень ограничены.



Я пытался найти лучший вариант для себя и семьи, говорил с парнями, которые играли там. Понял, что наиболее комфортные условия для жизни будут, если мы поедем в Германию. Когда отправился туда, то не ожидал, что всё будет настолько хорошо. Их хоккей на очень хорошем уровне. Они прошли долгий путь. В моей команде было несколько лучших игроков страны. Четверо играли в составе национальной сборной, пятеро принимали участие в Олимпиаде. Они должны были победить Россию в финале Олимпиады — 2018», – цитирует Стэйджана The Athletic.

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