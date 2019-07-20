Фрэнсис: хотел бы стать вторым генменеджером в Сиэтле, а не первым

Генеральный менеджер нового клуба НХЛ из Сиэтла Рон Фрэнсис поделился мнением о задачах, которые перед ним стоят.

«Шутил, что хотел бы стать вторым генменеджером в Сиэтле, а не первым — из-за высоких ожиданий после успеха „Вегаса“. Это настоящий вызов. Мы не ищем способ, как обойти острые углы. У нас будет команда, в которой очень хорошо относятся к игрокам, болельщикам и всем горожанам. Мы хотим создать такие условия, чтобы хоккеисты хотели играть здесь. Это позволит нам работать на рынке свободных агентов, чтобы заполнить все вакансии.

Нам придётся строить не только команду НХЛ, но и клуб в АХЛ. В этом плане наша ситуация отличается от того, с чем пришлось столкнуться «Вегасу». Поэтому мы обязательно будем работать со свободными агентами. Помню, как в самом начале в «Вегасе» говорили, что собираются работать на драфте и терпеливо воспитывать игроков у себя. А затем ситуация изменилась, и им пришлось быстро меняться", — цитирует Фрэнсиса официальный сайт НХЛ.