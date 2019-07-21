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Артюхин и другие новички «Витязя» определились с игровыми номерами

Артюхин и другие новички «Витязя» определились с игровыми номерами
Хоккей / КХЛ 0

Игроки, пополнившие состав «Витязя», выбрали, под какими номерами будут выступать за команду в предстоящем сезоне, информирует официальный сайт подмосковного клуба.

Голкиперы Илья Ежов и Антон Тодыков выбрали 33-й и 1-й номера соответственно. Финский защитник Вилле Лаюнен будет играть под 47-м номером, а чех Якуб Ержабек зарезервировал номер 15. Финские нападающие Пекка Йормакка и Йоонас Няттинен остановились на 25-м и 9-м номерах.

Вернувшийся из Северной Америки Павел Колтыгин будет выступать под 27-м номером. Евгений Артюхин продолжит играть традиционно под 44-м номером. Выбрали номера и пополнившие состав команды в результате обмена со СКА Иван Ларичев (№ 68), Святослав Гребенщиков (№ 71) и Данила Квартальнов (№ 73).

В селекции «Витязя» принимал участие главный тренер сборной Финляндии
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