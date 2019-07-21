Бови: никто не хочет «уработать» игроков «Авангарда» в первые же дни

Тренер «Авангарда» по физической подготовке Брэндон Бови рассказал о тренировочном процессе омской команды.
«Изменений по сравнению с предыдущим сезоном не так много. В первые три недели тренировок будем закладывать основу, после чего начнутся силовые тренировки и тренировки на скорость. Есть небольшие изменения в разминке, нацеленные на развитие подвижности за счёт тех нюансов, которые я изучил летом. Но в целом основа программы остаётся прежней.
Мы нагружаем игроков, но с умом. Нужно не просто работать, но и делать это грамотно. Работа + отдых = успех. Никто не хочет «уработать» ребят в первые же дни. Это прямой путь к травмам. Нужно идти шаг за шагом. Первые два дня тренировались по одному разу. Сейчас тренируемся дважды в день. Нагрузка растёт. Отдых тоже будет. Это наше оружие», — сказал Бови в эфире клубного телевидения.
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