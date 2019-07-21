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Шарипзянов: в «Нефтехимике» много опытных игроков, у которых большие достижения

Шарипзянов: в «Нефтехимике» много опытных игроков, у которых большие достижения
Хоккей / КХЛ 0

Защитник «Нефтехимика» Дамир Шарипзянов поделился впечатлениями от тренировочного процесса.

«Играть, конечно, всегда интересно. Да, тяжеловато, но надо через это сейчас пройти. Надо вспомнить всё — руки, ноги, катание… Потом, когда начнется чемпионат, будет легче. Тренировки, считаю, кардинально изменились, много нового и интересного делаем сейчас. Чуть побольше бега стало. Занятия нравятся, и это идёт нам на пользу.

Каждый раз нужно начинать заново всё доказывать. Все мы на равных условиях. К тому же у нас сейчас очень много опытных игроков, за плечами у которых большие достижения. Смотрю за ними, учусь у них и стараюсь быть лучше.

Переход Фазлеева? Мы с ним на молодёжном чемпионате мира были вместе. Он мой хороший друг. Очень приятно, когда друзья играют с тобой в одной команде", — цитирует Шарипзянова официальный сайт нижнекамского клуба.

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