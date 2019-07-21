Экс-форвард «Питтсбурга» Уилсон продолжит карьеру в «Торонто»

«Торонто Мэйпл Лифс» заключил контракт с нападающим Гарреттом Уилсоном, информирует DK Pittsburgh Sport. Согласно данным источника, соглашение рассчитано на один сезон. Хоккеист подписал договор в статусе свободного агента.



Минувший сезон 28-летний форвард провёл в составе «Питтсбург Пингвинз». Он принял участие в 50 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, забросив две шайбы и отдав шесть результативных передач при показателе полезности «+2» и 18 минутах штрафного времени.



С 2013 по 2016 год Уилсон находился в системе «Флориды Пантерз». Он провёл за «пантер» 34 матча в регулярке, не сумев отметиться результативными действиями и заработав показатель полезности «-6».

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