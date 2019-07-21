Форвард «Спартака» Никонцев назвал самый памятный момент в карьере

Нападающий «Спартака» Анатолий Никонцев объяснил, по какой причине считает свой первый сезон в КХЛ самым значимым.
«Самый памятный момент в карьере? Я проводил первый сезон в КХЛ, выступая за «Автомобилист», и в последнем матче решалось, попадём мы в плей-офф или нет. Надо было выигрывать у СКА в Питере, и я тогда забил победный гол. Тот сезон стал самым значимым — я стал обладателем приза лучшему новичку КХЛ имени Алексея Черепанова.
Прошедший сезон тоже останется в памяти. Болельщики, с которыми я на постоянной связи, потому как за «Спартак» играю уже в общей сложности шесть лет, признали меня лучшим игроком команды и подарили красивую статуэтку с надписью. В предстоящем чемпионате буду доказывать, что всё это не просто так», — цитирует Никонцева официальный сайт КХЛ.
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