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Кошелев: категорически против того, чтобы тафгаи набрасывались на игровиков

Кошелев: категорически против того, чтобы тафгаи набрасывались на игровиков
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Авангарда» Семён Кошелев рассказал об отношении к тафгаям в Континентальной хоккейной лиге.

«Игроки с таким стилем поведения в КХЛ, конечно же, не нужны. Я категорически против того, чтобы люди, называющие себя тафгаями, дрались не друг с другом, а набрасывались на игровиков.

Что касается драки в серии с «Салаватом Юлаевым», то не стоит преувеличивать мои боксёрские навыки. Моим соперником был совсем молодой парень, на лёд он вышел неразогретым, и всё получилось столь удачно для меня. А вообще, я как-то в одно из межсезоний два месяца ходил на тренировки по боксу, совмещал их с занятиями на льду. Не отношу себя к фанатам кулачных поединков, но боксёрскую грушу в зале года три­-четыре назад поколачивал», — цитирует Кошелева «Домашняя газета».

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