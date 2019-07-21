Кошелев: категорически против того, чтобы тафгаи набрасывались на игровиков

Нападающий «Авангарда» Семён Кошелев рассказал об отношении к тафгаям в Континентальной хоккейной лиге.



«Игроки с таким стилем поведения в КХЛ, конечно же, не нужны. Я категорически против того, чтобы люди, называющие себя тафгаями, дрались не друг с другом, а набрасывались на игровиков.



Что касается драки в серии с «Салаватом Юлаевым», то не стоит преувеличивать мои боксёрские навыки. Моим соперником был совсем молодой парень, на лёд он вышел неразогретым, и всё получилось столь удачно для меня. А вообще, я как-то в одно из межсезоний два месяца ходил на тренировки по боксу, совмещал их с занятиями на льду. Не отношу себя к фанатам кулачных поединков, но боксёрскую грушу в зале года три­-четыре назад поколачивал», — цитирует Кошелева «Домашняя газета».

Разбитые кулаки и восторг трибун. Почему такие драки не мешают хоккею Никто не хотел уступать, поэтому мужики из «Салавата» и «Авангарда» решили разбавить хоккей серией кулачных поединков.