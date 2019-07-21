Седлак: Скудра говорит с легионерами на английском, это упрощает процесс

Нападающий «Трактора» Лукаш Седлак поделился впечатлениями от первых тренировок в составе челябинского клуба.
«Я привыкаю ко всему: к новой площадке, она немного больше, к новому стилю хоккея. На самом деле разница в размерах достаточно значительная. На тренировке мне не хватило двух метров, чтобы доехать до своего игрока. Время, которое я трачу на сближение, будет серьёзно отличаться.
С Павлом Францоузом по поводу перехода не общался, но с другими ребятами мы обсуждали и команду и город. Разница в тренировочном процессе ощущается. Например, в НХЛ есть «правило трёх часов», то есть игрок не имеет права находиться на арене дольше. Здесь всё иначе.
То, что Петерис Скудра говорит с нами на английском, очень упрощает процесс. Русский и чешский, конечно, близки, но нюансы лучше получать на английском.
Сейчас много общаюсь с ребятами из Северной Америки. И россияне мне, кстати, тоже сильно помогают. Например, в зале, когда я не совсем понимаю, как верно делать упражнение», — приводит слова Седлака «Челябинский хоккейный портал».
- 21 июля 2019
-
22:52
-
22:41
-
21:54
-
21:08
-
20:51
-
20:30
-
19:57
-
19:39
-
18:48
-
18:08
-
17:35
-
17:12
-
16:37
-
16:09
-
15:59
-
15:22
-
14:56
-
14:33
-
14:20
-
13:59
-
13:33
-
13:16
-
12:54
-
12:35
-
12:21
-
11:50
-
11:25
-
11:12
-
10:55
-
10:30
-
10:11
-
09:56
-
09:30
-
09:15
-
08:50