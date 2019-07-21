Седлак: Скудра говорит с легионерами на английском, это упрощает процесс

Нападающий «Трактора» Лукаш Седлак поделился впечатлениями от первых тренировок в составе челябинского клуба.



«Я привыкаю ко всему: к новой площадке, она немного больше, к новому стилю хоккея. На самом деле разница в размерах достаточно значительная. На тренировке мне не хватило двух метров, чтобы доехать до своего игрока. Время, которое я трачу на сближение, будет серьёзно отличаться.



С Павлом Францоузом по поводу перехода не общался, но с другими ребятами мы обсуждали и команду и город. Разница в тренировочном процессе ощущается. Например, в НХЛ есть «правило трёх часов», то есть игрок не имеет права находиться на арене дольше. Здесь всё иначе.



То, что Петерис Скудра говорит с нами на английском, очень упрощает процесс. Русский и чешский, конечно, близки, но нюансы лучше получать на английском.



Сейчас много общаюсь с ребятами из Северной Америки. И россияне мне, кстати, тоже сильно помогают. Например, в зале, когда я не совсем понимаю, как верно делать упражнение», — приводит слова Седлака «Челябинский хоккейный портал».

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