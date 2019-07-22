Шаров: для нападающих игра на маленьких площадках — одно удовольствие

Нападающий «Сибири» Александр Шаров поделился впечатлениями о первом предсезонном сборе команды в Новосибирске.



«Сборы проходят отлично — работаем, трудимся. Именно сейчас закладывается база на сезон, поэтому тренерский штаб делает упор прежде всего на беговые упражнения, упражнения на выносливость. Перед началом сезона мне позвонил Николай Николаевич Заварухин. Рассказал, что от меня хочет, над чем мне стоит поработать летом — всех секретов, конечно, раскрыть не могу.



Подходят ли ко мне новички за советами? Нет, я не единственный в команде, кто проводит в «Сибири» уже несколько сезонов. Для этого у нас есть Константин Алексеев, который почти всю жизнь провёл в Новосибирске. Другие ребята тоже всегда готовы помочь — так что новичкам всегда есть к кому обратиться.



К переходу «Сибири» на финскую площадку отношусь исключительно положительно. Чем меньше площадка, тем больше моментов. Для нападающих играть на таких площадках — одно удовольствие. Сейчас почти все команды урезают коробки. Так что, думаю, будет только интереснее. Мы все профессионалы и должны уметь подстраиваться под различные конфигурации. Например, в том же Владивостоке мы перед игрой несколько раз раскатываемся и быстро привыкаем к североамериканскому формату. Думаю, год-два — и все окончательно перейдут на маленькие площадки.



Готов ли к роли лидера? Каждый игрок хочет быть лидером, но тут многое зависит от доверия тренеров и от самого игрока. В прошлом году мне нашли «моих» партнёров – Егора Миловзорова и Дмитрия Саюстова. Когда мы оказались в одном звене, у нас сразу пошла игра. Практически в каждом матче мы и забивали, и отдавали, приносили пользу команде. С такими нападающими приятно играть.



Почему так мало бросаю? Мне ещё с детства все говорили, что нужно бросать чаще. Не знаю, как объяснить, но мне постоянно хочется лишний раз отдать красивый пас на партнёра. Вообще, я не сказал бы, что у меня какой-то экстраординарный бросок. Не знаю, почему многие думают, что бросок моё самое сильное качество», – рассказал нападающий новосибирцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Богуном.

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