Видгоф – о будущем Лисина в «Тракторе»: старые травмы, посмотрим по ситуации

Вице-президент, генеральный директор «Трактора» Борис Видгоф прокомментировал ситуацию с 33-летним нападающим челябинского клуба Энвером Лисиным, который не присутствует на первом сборе команды.
«Мы очень хотим, чтобы Энвер Лисин играл, но сейчас у него вскрылись старые травмы. Многое будет зависеть от самого игрока. На сборы с командой он не полетел из-за травмы. Это объективная причина, он это тоже понимает. Мы с ним поддерживаем диалог, у нас хорошие отношения. Касаемо будущего Энвера в клубе будем смотреть по ситуации», — сказал Видгоф в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
Контракт с челябинцами Лисин заключил на один сезон. Соглашение было оформлено 1 мая этого года. Прошлый сезон Энвер провёл в московском «Спартаке», где за 34 матча набрал 7 (3+4) очков.
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