Кочетков: на драфте НХЛ спрашивали, люблю ли собак и сколько играл в Fortnite

Лучший вратарь молодёжного чемпионата мира – 2019 россиянин Пётр Кочетков, выбранный «Каролиной Харрикейнз» во втором раунде драфте НХЛ под общим 36-м номером, рассказал о собеседованиях перед драфтом.



«С английским у меня не очень хорошо, но когда варишься в англоязычной тусовке, начинаешь какие-то слова понимать. Когда ты в России — тяжело. Думаю, я обучаемый, поэтому посмотрим, как будет дальше. Клубных скаутов понимал через слово, но мне дали переводчика. Без него в организационных моментах пришлось бы тяжело. У меня было 24 собеседования с разными клубами. Во время этих собеседований переводчики менялись, и из-за этого возникали трудности. Иногда они переводили невпопад, даже я понимал, что вопрос не об этом. Не хоккейному человеку тяжело перевести всё правильно.



Что спрашивали чаще всего? Про семью. Как мама, как папа, чем занимаются. Это было у всех команд. Из оригинального — спросили сколько у меня часов в Fortnite. Ответил, что совсем не играю. Ещё интересовались, люблю ли я собак», — рассказал Кочетков в интервью «Р-Спорт».



В сезоне-2019/20 Кочетков будет выступать в составе СКА.

Кочетков: пока надо думать об игре за СКА, там большая конкуренция