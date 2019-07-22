Кочетков: на драфте НХЛ спрашивали, люблю ли собак и сколько играл в Fortnite

Лучший вратарь молодёжного чемпионата мира – 2019 россиянин Пётр Кочетков, выбранный «Каролиной Харрикейнз» во втором раунде драфте НХЛ под общим 36-м номером, рассказал о собеседованиях перед драфтом.
«С английским у меня не очень хорошо, но когда варишься в англоязычной тусовке, начинаешь какие-то слова понимать. Когда ты в России — тяжело. Думаю, я обучаемый, поэтому посмотрим, как будет дальше. Клубных скаутов понимал через слово, но мне дали переводчика. Без него в организационных моментах пришлось бы тяжело. У меня было 24 собеседования с разными клубами. Во время этих собеседований переводчики менялись, и из-за этого возникали трудности. Иногда они переводили невпопад, даже я понимал, что вопрос не об этом. Не хоккейному человеку тяжело перевести всё правильно.
Что спрашивали чаще всего? Про семью. Как мама, как папа, чем занимаются. Это было у всех команд. Из оригинального — спросили сколько у меня часов в Fortnite. Ответил, что совсем не играю. Ещё интересовались, люблю ли я собак», — рассказал Кочетков в интервью «Р-Спорт».
В сезоне-2019/20 Кочетков будет выступать в составе СКА.
- 22 июля 2019
-
17:26
-
17:09
-
16:51
-
16:42
-
16:35
-
16:20
-
15:34
-
15:20
-
14:23
-
13:50
-
13:11
-
12:54
-
12:42
-
12:11
-
12:10
-
11:42
-
10:56
-
10:37
-
09:58
-
09:37
-
09:02
-
08:30
-
07:56
- 21 июля 2019
-
23:53
-
23:29
-
22:52
-
22:41
-
21:54
-
21:08
-
20:51
-
20:30
-
19:57
-
19:39
-
18:48
-
18:08