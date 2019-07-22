Главный арбитр КХЛ: если судьи не пересдадут тест, допуска к матчам не получат

Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов рассказал, как судьи лиги проходили предсезонные тесты.
«Программу мы выполнили полностью. Существовали особенности: например, мы провели гораздо больше лекций по сравнению с прошлым сезоном. Но причина проста – большие изменения в правилах, которые нас ждут в новом чемпионате. Порадовало, что все приехали готовыми: из 80 арбитров пересдавать тест будут всего двое. И пока этого не произойдёт, допуска к матчам они не получат.
Пересдача нормативов? Они должны это сделать до 15 августа. Как раз есть три недели, чтобы ещё чуть улучшить свою форму и сдать норматив. Плюс мне понравился тест по методике биоимпеданс. Результаты, которые пришли из клиники, меня очень радуют. Пока мы обработали половину данных и ни у кого нет проблем с лишним весом. Повторное тестирование арбитры пройдут и в январе во время регулярного чемпионата», — цитирует Анисимова официальный сайт КХЛ.
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