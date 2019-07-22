Клаттербак: нужно отдать должное Ламорелло, поблажек никому не было

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Айлендерс» Кэл Клаттербак поделился мнением об атмосфере в команде.



«Надо отдать должное тренерам и Лу. У нас был тяжёлый тренировочный лагерь, несколько очень сложных тренировок и никому не делалось никаких поблажек. Условия игры были равными для всех. Когда такое происходит, каждый чувствует, что его роль имеет значение. Здесь каждый ощущает свою нужность сильнее, чем любая другая команда, за которую я играл», — приводит слова нападающего официальный сайт НХЛ.



В прошедшем сезоне «островитяне» провели удачный регулярный чемпионат, заняв второе место в Столичном дивизионе. В первом раунде клуб прошёл «Питтсбург» (4-0), но вылетел в следующем круге.