Сидоренко — о 50 белорусах в НХЛ: одновременно два-три — уже успех

Бывший главный тренер минского «Динамо» и сборной Беларуси Андрей Сидоренко поделился мнением о цели президента ФХРБ — 50 белорусов в НХЛ.



«С одной стороны, такая цель – это хорошо. С другой — как её реализовать, если в последнее время мы пока никого не видим, кто у нас заиграет в перспективе в НХЛ. Да, есть задрафтованные хоккеисты, но им же нужно ещё доказать, реализовать себя. Очень сложно спрогнозировать, сколько белорусов будет играть в НХЛ через 10-15 лет. Дай бог, если одновременно два-три будут. Ну пусть пять. Это, на мой взгляд, будет уже успех.



Новая система детских тренировок? Правильно в этом решении то, что нужно делать упор на обучение технике катания, владения шайбой. Хотя, с другой стороны, и соревновательный момент должен быть. Трудно представить и то, какие теперь могут быть критерии оценки работы детских тренеров. Раньше ведь все гнались за результатом и не следили за индивидуальным развитием хоккеистов. Поэтому многие хоккеисты, даже приходя в команды мастеров, многого не знают и не умеют», — цитирует игрока «Прессбол».

Председатель ФХРБ: главное — 50 белорусских хоккеистов в НХЛ