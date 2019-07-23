«Трактор» расторг контракт с Лисиным по соглашению сторон

«Трактор» расторг контракт с нападающим Энвером Лисиным по соглашению сторон, информирует официальный сайт челябинского клуба.

В сезоне-2018/19 у 33-летнего Лисина 34 матча за «Спартак», в которых он набрал 7 (3+4) очков. Он перешёл в московский клуб в ходе чемпионата. Начинал сезон Энвер в «Сибири». В Новосибирске он принял участие в 10 матчах регулярного чемпионата, в которых сделал 4 результативные передачи при показателе полезности «-2» и получил 4 минуты штрафа. В среднем за матч Энвер проводил на льду 15 минут 34 секунды.

До этого три сезона опытный нападающий провёл в составе «Салавата Юлаева». Ранее Лисин выступал за «Адмирал», «ЦСКА», «Металлург» (Магнитогорск), «Ак Барс» и ряд североамериканских команд. В прошлом сезоне Лисин провёл 67 матчей за «Салават Юлаев», в которых набрал 24 (14+10) очка в регулярном чемпионате и 3 (1+2) в плей-офф.

В межсезонье Лисин пополнил состав челябинского клуба, однако не смог отправиться с «Трактором» на предсезонный сбор из-за травмы.