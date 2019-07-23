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Эман: форварды «Салавата» будут знать слабости Рейдеборна в «Зелёном дерби»

Эман: форварды «Салавата» будут знать слабости Рейдеборна в «Зелёном дерби»
Хоккей / КХЛ 0

Тренер вратарей ХК «Салават Юлаев» Йон Эман поделился впечатлениями после перехода в уфимскую команду.

«Перед переходом в «Салават», я разговаривал с Фредериком Микко, и он сказал много хороших и добрых слов о команде и городе. Уже в Паюлахти я оценил, насколько в клубе все профессионально. Мне все нравится.

В первую очередь, мне необходимо узнать парней поближе, после чего с каждым из них мы будем работать над тем, чтобы сделать их лучше. Я уже отсмотрел несколько прошлогодних игр и примерно представляю, как мы будем тренироваться.

Рейдеборн перешёл в «Ак Барс»? Я прекрасно знаю его по работе в «Юргордене», в котором мы проработали три года, так что, да — наши форварды будут знать его сильные и слабые стороны перед очными встречами», — цитирует тренера официальный сайт «Салавата».

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