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Мэр Калгари: новая арена «Флэймз» должна приносить пользу жителям

Мэр Калгари: новая арена «Флэймз» должна приносить пользу жителям
Хоккей / НХЛ 0

Мэр Калгари Нахид Ненши поделился мнением о проекте новой ледовой арены для клуба «Калгари Флэймз». Новая арена, рассчитанная на 19 тыс. зрителей, будет стоить $ 419 млн.

«Городской совет вместе со мной определили принципиальные положения для любой сделки. В том числе они предусматривают и то, что вложение общественных денег должно принести пользу нашим жителям. Я очень рад, что этот проект отвечает этим требованиям. Это выгодная сделка для города», — цитирует мэра официальный сайт НХл.

Строительные работы должны начаться в 2021 году и будут продолжаться около трёх лет. Город и «Флэймз» поделят пополам расходы на строительство, но арена будет полностью принадлежать городу. Соглашение опубликовано для обсуждения, и любой желающий имеет возможность в течение недели высказать свое мнение по поводу проекта. 29 июля городской совет проведет голосование, которое должно либо утвердить эти планы, либо отвергнуть их.

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