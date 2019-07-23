Рикард Йюнге перешёл в «Вёкше»
Нападающий Рикард Йюнге перешёл в шведский хоккейный клуб «Вёкше», информирует официальный сайт команды. В сезоне-2018/19 32-летний шведский форвард выступал за челябинский «Трактор», из-за тяжёлой травмы отыграв только 11 матчей, в которых набрал 5 (2+3) очков при показателе полезности "-5" и шести минутах штрафа.
Напомним, 1 мая в связи с истечением контрактов челябинский клуб покинули сразу 14 хоккеистов: защитники Александр Шинин, Алексей Петров, Никита Никитин, Никита Хлыстов, Григорий Желдаков, Евгений Рясенский, а также форварды Александер Бергстрём, Данил Губарев, Рикард Йюнге, Егор Дугин, Семён Кокуёв, Александр Рыбаков, Райан Стоу и Йонас Энлунд.
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