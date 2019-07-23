«Колорадо» заключил новый контракт с Линдхольмом
Клуб Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» подписал новый контракт с защитником Антоном Линдхольмом, информирует официальный сайт команды. 24-летний шведский хоккеист поставил подпись под двусторонним контрактом сроком на два сезона, годовая зарплата Линдхольма составит $ 742 тыс.
В прошедшем сезоне защитник только дважды принял участие в матчах за основную команду «Колорадо». Швед не отметился набранными очками и штрафными минутами, заработав показатель полезности "-1" В среднем Линдхольм проводил на площадке около семи минут. Годом ранее хоккеист значительно чаще оказывался в стартовом составе, отыграв за «Колорадо» 42 матча.
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