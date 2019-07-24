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Арбитраж вынес вердикт по зарплате Коппа. Контракт рассчитан на два года

Арбитраж вынес вердикт по зарплате Коппа. Контракт рассчитан на два года
Хоккей / НХЛ 0

Состоялось арбитражное слушание по контракту нападающего «Виннипег Джетс» Эндрю Коппа, сообщается в официальном «твиттере» клуба. 25-летнему форварду присуждена зарплата в $ 2,28 млн. Контракт рассчитан на два года.

В минувшем сезоне американский нападающий забросил 11 шайб и сделал 14 результативных передач в 69 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В шести матчах плей-офф Копп отметился пятью голевыми передачами.

Изначально заявки на арбитраж подали 40 игроков, из которых практически половина уже успела подписать новые контракты со своими клубами. Сделать это можно в любой момент до вынесения решения арбитром. Как правило, арбитражные контракты рассчитаны на один или два сезона. При этом зарплата игрока, назначенная арбитром, не может быть меньше 85% от суммы предыдущего контракта.

Назначены даты арбитражных слушаний по контрактам НХЛ — в списке 34 игрока
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