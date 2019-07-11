Назначены даты арбитражных слушаний по контрактам НХЛ — в списке 34 игрока

Стал известен график арбитражных слушаний по контрактам игроков, которые запланированы на период с 20 июля по 4 августа. Об этом сообщает Sportsnet.ca.
Изначально заявки на арбитраж подали 40 игроков, из которых шесть уже успели подписать новые контракты со своими клубами. Сделать это можно в любой момент до вынесения решения арбитром. Как правило, арбитражные контракты рассчитаны на один или два сезона. При этом зарплата игрока, назначенная арбитром, не может быть меньше 85% от суммы предыдущего контракта.
20 июля: Брок Макгинн («Каролина Харрикейнз»), Джейсон Дикинсон («Даллас Старз»), Джоэл Армиа («Монреаль Канадиенс»), Джордан Биннингтон («Сент-Луис Блюз»)
21 июля: Эндрю Копп («Виннипег Джетс»)
22 июля: Маккензи Уигар («Флорида Пантерз»), Зак Астон-Риз («Питтсбург Пингвинз»), Кристиан Джус («Вашингтон Кэпиталз»)
23 июля: Эван Родригес («Баффало Сэйбрз»)
24 июля: Оскар Сундквист («Сент-Луис Блюз»), Нил Пионк («Виннипег Джетс»)
25 июля: Коннор Каррик («Нью-Джерси Дэвилз»), Джейкоб Труба («Нью-Йорк Рейнджерс»)
26 июля: Колтон Сиссонс («Нэшвилл Предаторз»)
27 июля: Чейс Де Лео («Анахайм Дакс»), Сэм Беннетт («Калгари Флэймз»)
28 июля: Мирко Мюллер («Нью-Джерси Дэвилз»)
29 июля: Давид Риттих («Калгари Флэймз»), Павел Бучневич («Нью-Йорк Рейнджерс»)
30 июля: Скотт Лотон («Филадельфия Флайерз»)
31 июля: Джей Ти Комфер («Колорадо Эвеланш»)
1 августа: Реми Эли («Баффало Сэйбрз»), Райан Ломберг («Калгари Флэймз»), Чандлер Стивенсон («Вашингтон Кэпиталз»)
2 августа: Линус Уллмарк («Баффало Сэйбрз»), Чарльз Удон («Монреаль Канадиенс»), Уилл Бутчер («Нью-Джерси Дэвилз»)
3 августа: Арттури Лехконен («Монреаль Канадиенс»)
4 августа: Джейк Маккейб («Баффало Сэйбрз»), Ринат Валиев («Калгари Флэймз»), Антон Форсберг («Каролина Харрикейнз»), Шелдон Драйс («Колорадо Эвеланш»), Рокко Гримальди («Нэшвилл Предаторз»), Джоэл Эдмундсон («Сент-Луис Блюз»).
- 11 июля 2019
-
10:45
-
10:32
-
09:59
-
09:39
-
09:26
-
09:00
-
08:36
-
08:15
-
02:54
-
02:28
-
02:04
- 10 июля 2019
-
23:52
-
23:45
-
23:35
-
23:20
-
22:47
-
22:26
-
21:53
-
21:17
-
21:09
-
20:40
-
20:06
-
20:03
-
19:56
-
19:34
-
19:04
-
18:45
-
18:11
-
17:34
-
17:11
-
16:48
-
16:27
-
16:21
-
15:52
-
15:25