Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Магнитка» командировала одного из лидеров молодёжной команды в «Зауралье»

«Магнитка» командировала одного из лидеров молодёжной команды в «Зауралье»
Хоккей / КХЛ 0

В курганское «Зауралье» из системы магнитогорского «Металлурга» командирован нападающий Константин Дубин, информирует официальный сайт клуба ВХЛ.

Российский форвард начинал заниматься хоккеем в Электростали, а в 2015 году был выбран «Металлургом» в пятом раунде драфта КХЛ под 127-м номером. В дальнейшем форвард выступал на уровне МХЛ в оренбургских «Сарматах» и магнитогорских «Стальных Лисах». В прошлом сезоне 20-летний хоккеист вошёл в тройку самых результативных игроков «Стальных Лисов», заработав 43 (17+26) очка при показателе полезности «+20» за 48 матчей регулярного чемпионата МХЛ. Кроме того, за три встречи в плей-офф он отметился двумя заброшенными шайбами.

Теперь в «Зауралье» находятся пять хоккеистов из системы магнитогорского клуба – это Илья Авраменко, Никита Башкиров, Дубин, Егор Коробкин и Марк Янчевский.

«Сибирь» командировала 26-летнего защитника в новокузнецкий «Металлург»
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент