«Магнитка» командировала одного из лидеров молодёжной команды в «Зауралье»

В курганское «Зауралье» из системы магнитогорского «Металлурга» командирован нападающий Константин Дубин, информирует официальный сайт клуба ВХЛ.
Российский форвард начинал заниматься хоккеем в Электростали, а в 2015 году был выбран «Металлургом» в пятом раунде драфта КХЛ под 127-м номером. В дальнейшем форвард выступал на уровне МХЛ в оренбургских «Сарматах» и магнитогорских «Стальных Лисах». В прошлом сезоне 20-летний хоккеист вошёл в тройку самых результативных игроков «Стальных Лисов», заработав 43 (17+26) очка при показателе полезности «+20» за 48 матчей регулярного чемпионата МХЛ. Кроме того, за три встречи в плей-офф он отметился двумя заброшенными шайбами.
Теперь в «Зауралье» находятся пять хоккеистов из системы магнитогорского клуба – это Илья Авраменко, Никита Башкиров, Дубин, Егор Коробкин и Марк Янчевский.
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