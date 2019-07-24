«Спартак» подписал новое соглашение с Turkish Airlines

В московском Музее хоккея состоялась церемония подписания нового соглашения о сотрудничестве между «Спартаком» и авиакомпанией Turkish Airlines, имеющей самую широкую маршрутную сеть среди иностранных авиаперевозчиков.

В мероприятии приняли участие вице-президент по продажам региона Северной Европы Махмут Яйла, директор представительства авиакомпании в Москве Туран Йардымджы, председатель попечительского совета ХК «Спартак», двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев и генеральный директор клуба Андрей Верёвко.

«Для нас сотрудничество с таким известным мировым брендом очень почётно и ответственно. Обе стороны были удовлетворены сотрудничеством в прошлом сезоне и сегодня заключили новое соглашение. Наша философия в работе следующая: мы хотим, чтобы каждый партнёр получал намного больше, чем ожидает от нас.

В предстоящем сезоне у нас есть много интересных новых задумок, надеемся, что они найдут широкий отклик у наших многочисленных болельщиков. Уверен, что хоккей в Турции, который начал бурно развиваться, ждёт прекрасное будущее. И московский «Спартак» будет оказывать всестороннюю помощь по развитию хоккея в дружественной нам стране», — приводит слова Верёвко пресс-служба московского клуба в официальном релизе.