Серебряный призёр Паралимпиады в Сочи Попов дисквалифицирован за допинг

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) дисквалифицировало обладателя серебряной медали Паралимпийских игр 2014 года в Сочи в соревнованиях по следж-хоккею Илью Попова.



В заявлении, опубликованном на официальном сайте организации, говорится, что россиянин нарушил пункт 2.1 Общероссийских антидопинговых правил. Срок дисквалификации составит три месяца. Отсчёт ведётся с 20 мая текущего года.



В финальном матче Паралимпийских игр 2014 года в Сочи в соревнованиях по следж-хоккею сборная России уступила команде США со счётом 0:1. Всего на турнире Попов набрал 2 (1 год + 1 передача) очка за результативность. Помимо серебряной награды Игр в Сочи российский форвард становился бронзовым призёром чемпионата мира по следж-хоккею в 2013 году.

